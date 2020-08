신라대, 단과대끼리 협력해 항공 전문인력 키운다

동남권 유일 항공특성화 단과대학…항공 전문 인력 양성에 박차



非항공대학 학생들의 항공 관련 자격증 취득과 취업에 도움

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신라대가 항공대학, MICT융합공과대학, 공과대학 등 단과대학 간 협업을 통해 항공 전문인력 육성에 나선다.

이번 협업은 동남권 유일한 항공특성화 단과대학을 보유한 신라대의 인프라를 활용해 항공 분야 진출을 희망하는 항공대학과 타 단과대학 소속 학생의 자격증 취득과 취업에 도움을 주고자 마련됐다.

MICT융합공과대학 지능형자동차공학부의 김대원 교수는 학생들의 항공 분야 취업을 확대하기 위해 국내 유명 무인항공기 설계제작사와 업무협약을 준비하고 있다.

김 교수는 무인항공기 운용을 위한 군(軍)의 인력 수요가 증가함에 따라 학생들이 군무원으로 취업할 수 있도록 진로를 지도하고 있다.

공과대학 신소재공학부도 항공부품 소재 전문인력 양성에 주력하고 있다.

신소재공학부는 복합소재, 금속, 전기 및 기계 소재를 포함한 항공부품 소재의 제조공정과 이론, 항공 신소재 개발을 위한 연구 방법 교육을 통해 항공부품 소재 전문인력을 양성해 나갈 계획이다.

항공대학은 항공 분야의 최신 정보제공과 교육프로그램 운영 등을 통해 타 단과대학을 지원할 예정이다.

신라대는 이번 협력 과정이 항공 분야에 관심이 많은 공학계열 학생들의 자격증 취득과 취업에 실질적인 도움이 될 것으로 보고 있다.

MICT융합공과대학의 지능형자동차공학부와 융합기계공학부 학생들이 주축이 돼 결성한 동아리인 ‘737’은 항공장비정비기능사와 항공산업기사 등 항공 관련 국가자격증 취득을 위한 자체 스터디그룹을 만들어 학습을 진행해왔다.

그 결과 올해 7명의 동아리 학생 전원이 항공기체정비기능사와 항공장비정비기능사 필기시험에 합격했고, 이 중 3명이 항공장비정비기능사 자격을 취득했다.

신라대는 항공서비스학과 교수들이 주축이 돼 중국어중국학과와 국제관광경영학부의 재학생들을 대상으로 2018년부터 항공승무원 연계교육인 항공아카데미를 운영해 오고 있다.

그동안 30여명의 학생들이 대한항공과 아시아나항공, 에어부산 등에 승무원과 공항지상직 요원으로 진출했다.

방과 후 프로그램으로 운영되는 항공아카데미는 항공예약 자격증(대한항공 토파스 2급) 취득과 항공기내 서비스, 이미지메이킹 등 실무에 필요한 교육을 받을 수 있어 학생들의 인기가 높다.

신라대 관계자는 “부산지역 타 대학 학생들도 참가할 수 있는 열린 프로그램을 준비하고 있다”며 “올해 항공일자리 취업지원센터와 MOU를 체결했으며 다양한 항공 관련 기관과의 교류 확대를 통해 학생들의 취업기회를 늘려나갈 계획”이라고 말했다.

