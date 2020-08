中 위안화 7개월만에 6.8위안대

인민은행, 27일 기준환율 달러당 6.8903위안 고시

중국, 경제 반등 이후 통화정책 강도 낮춰

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 위안화가 달러 대비 강세를 보이면 6.8위안대까지 내려앉았다.

중국 인민은행은 27일 위안화 기준환율을 전날보다 0.0176위안(0.25%) 내린 달러당 6.8903위안으로 고시했다.

기준환율이 달러당 6.8위안대로 내려온 것은 지난 1월 23일 이후 7개월 만이다.

위안화 환율은 지난 5월29일(달러당 7.1316위안) 이후 계속 강세를 보이면 내려오는 추세다.

27일 홍콩 역외시장에서 달러 대비 위안화 환율은 장중 6.8710위안까지 내려갔다.

시장에서는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 이후 세계 주요 국가와 비교해 상대적으로 빠른 중국의 경기 회복과 미ㆍ중 통화정책 차별화가 위안화 강세를 이끄는 요인이 되고 있다는 분석이 나오고 있다.

중국은 지난 2분기 경제성장률이 반등, 플러스로 돌아서면서 기준금리인 LPR(대출우대금리)를 4개월 연속 동결하는 등 통화정책의 강도를 서서히 낮추고 있다.

