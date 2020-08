한울원전, 울진 가족추억 9월 한달간 '사진 콘테스트'

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 9월1일부터 30일까지 '울진 가족추억 사진 콘테스트'를 연다고 27일 밝혔다.

이번 콘테스트는 울진에서 찍은 가족사진을 개인 인스타그램에 업로드해 추억을 공유함과 동시에 뛰어난 생태 문화와 청정한 자연환경을 자랑하는 울진을 널리 알리기 위해 마련됐다고 한울원전 측은 설명했다.

희망자는 한울본부 인스타그램(hi_hanul)에 팔로우 신청한 뒤 울진을 배경으로 한 가족사진을 개인 인스타그램에 업로드하고, 게시물에 '참여 완료' 댓글을 남기면 된다.

한울본부는 참가자 중 30명을 추첨해 1인당 온누리 상품권 10만원을 지급한다. 선정 결과는 10월 초에 한울본부 인스타그램을 통해 발표된다.

한편, 한울본부는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 지역주민에게 활력을 불어 넣기 위해 초등생 대상 그림 공모전, 부부 대상 응원편지 이벤트, SNS 맛집 이벤트 등 다양한 비대면 공모전을 진행, 큰 호응을 얻고 있다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr