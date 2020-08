파월 발언 앞두고 기술주 랠리‥세일즈포스닷컴 26%↑(종합)

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 다우존스30 산업평균지수에 신규 편입되는 세일즈포스닷컴이 실적호조를 재료로 26%나 급등했다. 세일즈포스닷컴의 강세는 기술주 상승을 주도하며 뉴욕증시 전반을 끌어올렸다.

26일(현지시간) 다우지수는 83.48포인트(0.3%) 상승한 2만8331.92에, S&P 500 지수는 35.11포인트(1.02%) 오른 3478.73에, 나스닥 지수는 198.59포인트(1.73%) 상승한 1만1665.06에 장을 마감했다. S&P500과 나스닥 지수는 나란히 최고치 기록을 이어갔다.

이날 시장 강세는 기술주들이 주도했다. 세일즈포스닷컴은 전날 발표된 실적이 어닝 서프라이즈를 기록하며 개장초부터 폭주했다. 페이스북 넷플릭스도 각각 8.2%와 11%나 급등했다. 시가총액 1위 기업인 애플은 1.4% 상승했고 마이크로소프트, 알파벳도 2%대의 강세를 보였다.

바이오업체 모더나는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신 후보가 노년층을 대상으로 한 실험에서도 성과를 거뒀다고 발표하며 6%대의 상승세를 탔다.

시장은 하루뒤 시작되는 잭슨홀회의에서 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장이 어떤 발언을 할지에 주목하고 있다. 파월 의장의 발언 향방에 따라 금융시장에 상당한 예상이 예상된다. 파월 의장이 2% 이상의 물가상승을 용인하는 발언을 할경우 금리와 주식, 달러가치에까지 영향이 불가피하다.

피터 부크바 블리클리 어드바이저리 그룹 수석투자책임자는 파월의장의 내일 발언이 물가상승과 관련해 향후 Fed의 통화 정책 방향을 보여줄 것이라고 전망했다. 블룸버그통신은 Fed가 최소한 5년은 제로금리를 유지할 것이라는 시장 관계자들의 예상을 전하기도 했다.

이날 금도 온스당 1.5%(29.40달러) 오른 1952.50달러에 거래를 마쳤다. 금값의 상승도 파월 의장은 발언에 대한 기대감이 반영된 것으로 풀이된다. 달러가치는 소폭 상승했지만 파월 의장의 발언을 앞두고 상승폭은 제한됐다.

서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 0.09%(0.04달러) 오른 43.39달러에 장을 마감했다.

