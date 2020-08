목포해양대학교, 목포시 장애인종합복지관과 지원 업무 협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 목포해양대학교(총장 박성현)는 지난 24일 대학본부 2층 회의실에서 목포시 장애인종합복지관(최용희 관장)과 장애 대학생 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 26일 밝혔다.

이번 업무 협약은 장애인의 편견을 해소하고 다양성이 존중되는 글로벌 해양 리더로서 인성 향상과 장애 이해 효과 증대를 위해 추진됐으며 재학생 대상 장애 학생 인식개선 교육 실시 및 강사 지원, 장애 관련 체험 행사 지원 협조, 장애시설 자원에 관한 상호교류 및 장애시설 컨설팅 자문 협조 등을 실시할 예정이다.

박성현 목포해양대 총장은 “이번 협약을 통해 장애 학생이 차별받지 않고 사회의 구성원으로 인정받을 수 있도록 목포시 장애인종합복지관과의 협력관계를 견고하게 구축하겠다”고 말했다.

