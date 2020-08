LG생활건강, 실크테라피 클래식 출시

[아시아경제 조유진 기자] LG생활건강(대표 차석용)은 프로페셔널 헤어케어 브랜드 실크테라피에서 가을을 맞아 자외선 및 바람 등으로 인해 갈라지고 건조해지기 쉬운 모발을 건강하고 촉촉하게 가꿔줄 헤어 에센스 ‘실크 테라피 클래식’을 출시했다.

실크테라피 클래식은 1992년 출시 이후 29년 간 꾸준한 사랑을 받아온 ‘실크테라피 오리지널’의 레트로 에디션으로 출시 당시 디자인을 레트로 감성으로 재해석한 디자인이 특징이다.

이 제품은 윤기를 잃고 푸석해진 모발의 결, 광, 컬을 살려주는 고영양 집중 손상개선 에센스로, 모발의 기초를 탄탄하게 채워준다. 실크 단백질, 아르간 오일, 판테놀을 최적의 비율로 배합한 핵심성분인 실크 테라피 수퍼 안티 데미지가 손상 모발의 큐티클을 개선시켜주고 잦은 열기구 사용 등으로 손상된 모발에 보습과 영양감, 탄력을 선사한다.

특히 깊은 보습감이 느껴지면서도 모발에 뭉침없이 세럼처럼 빠르게 흡수되는 제형으로 어느 각도에서도 입체적으로 빛나는 스타일링을 완성해준다. 또한 자연을 담은 듯한 은은한 우디 플로럴 계열의 향이 품격 있고 세련된 느낌의 향수를 뿌린 듯한 잔향을 남긴다.

실크테라피 관계자는 “무더운 여름을 지나 건조한 바람이 불기시작하면 모발에도 세심한 관리가 필요하다”며 “강렬한 자외선에 오랜 시간 노출되면 모발이 가늘어 지기 쉽고 푸석해지기 때문에일상에서 홈케어를 통해 꾸준하게 관리를 해주면 건강한 모발로 되돌릴 수 있다”고 밝혔다.

