경북 문경서 초등생 '코로나19' 확진 … 대구 확진자 접촉

26일 0시 기준 경북지역 누적확진자 1403명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 문경시에서 25일 초등학생 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

26일 경북도에 따르면 대구지역 확진 접촉자로 분류된 이 학생은 지난 24일 하굣길에 문경보건소에서 검사 받은 결과 확진판정으로 안동의료원에 입원했다.

이에 따라 26일 0시 현재 경북지역 누적 확진자는 1403명으로 집계됐다. 완치자는 전날 1명이 퇴원하면서 1310명, 사망자는 전날과 같은 58명 그대로다. 해당 초등생은 문경지역에서 5번째 확진자다.

누적 확진자 1403명 가운데 8월 이전 집단감염은 817명, 사랑제일교회 7명, 광화문집회 16명, 해외 유입 50명, 기타(깜깜이) 513명 등이다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr