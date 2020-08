넥스트아이, 이노메트리 매각으로 628억 현금 확보…"신성장동력 발굴"

[아시아경제 유현석 기자] 넥스트아이가 자회사 이노메트리를 매각하며 628억원 상당의 현금을 확보한다. 대규모 현금이 유입되는 만큼 재무구조 개선 및 향후 여유 자금 활용에 대한 기대감이 높아질 전망이다.

25일 넥스트아이 넥스트아이 137940 | 코스닥 증권정보 현재가 1,620 전일대비 70 등락률 +4.52% 거래량 4,004,517 전일가 1,550 2020.08.26 09:17 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일넥스트아이, 검색 상위 랭킹... 주가 -7.76%“삼성전자” 다시 반등하고 급등하는 이유! 지금 말씀드립니다!! close 는 이노메트리 보유지분 40.62%(392만400주) 중 36.52%에 해당하는 보유주식 352만4485주를 국내 사모펀드(PEF) 운용사 이스트브릿지프라이빗에쿼티에 매각한다고 공시했다. 매각대금은 634억4073만원이다.

올해 반기보고서 기준 넥스트아이의 이노메트리 장부가는 6억6200만원이다. 이번 매각으로 넥스트아이는 장부가 대비 세전 약 628억원에 달하는 매각차익을 실현하게 됐다.

매각 이후 넥스트아이가 보유한 이노메트리 잔여 지분은 4.1%(39만5915주)다. 이노메트리 최대주주는 매각이 완료됨에 따라 오는 10월 이스트브릿지프라이빗에쿼티로 변경될 예정이다.

넥스트아이 관계자는 “양사가 가진 핵심역량에 더욱 집중하기 위해 매각이 추진됐다”며 “중국향 사업 등 이노메트리와 지속적인 협업을 진행해 온 부분들이 있기 때문에 앞으로도 서로 시너지를 낼 수 있는 부분에 있어 협업을 이어갈 것”이라고 밝혔다. 이어 “매각자금은 재무구조 개선 및 신규 투자재원으로 활용할 예정이며 넥스트아이는 머신비전 사업과 한중 화장품 사업을 기반으로 경쟁력 높은 신규 사업을 추진할 것”이라고 덧붙였다.

한편 같은 날 넥스트아이는 150억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다. 운영자금 목적이며 발행 대상자는 제이티제이파트너스다. 납입일은 오는 10월 6일이다. 넥스트아이는 조달자금과 이노메트리 매각자금을 활용해 미래 신성장동력 확보에 주력할 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr