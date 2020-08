"회복세 보이기 시작한 독일 경제…제조업·서비스업 살아나"

IFO 경제연구소, 기업환경지수 92.6

4개월 연속 개선

독일 올해 3분기 7% 성장률 기록 관측 나와

[아시아경제 나주석 기자] 독일 경제가 빠른 회복세를 보이고 있다. 제조업과 서비스업 모두 경기회복 기대감이 커지면서 기업환경지수가 큰 폭으로 개선됐다.

25일 독일 IFO 경제연구소는 이달 독일 기업의 경기 신뢰도를 나타내는 독일 기업환경지수가 92.6을 기록했다고 발표했다. 지난달 기업환경지수 90.4는 물론, 시장 예상치 92.2마저 넘어섰다. 독일 기업환경지수는 4개월 연속 개선되는 모양새를 보이고 있다.

IFO 경제연구소는 "독일 경제가 회복 과정에 섰다"면서 "기업들이 지난달보다 이번 달에 기업 환경이 개선된 것으로 평가하고 있다"고 소개했다.

IFO 경제연구소의 설문에 따르면 제조업은 물론 서비스업, 건설업 등에서 기업들의 경기 기대감이 빠르게 회복되고 있다.

IFO는 올해 3분기 독일 국내총생산(GDP)이 7%의 성장률을 기록할 것으로 봤다. 독일 경제는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 가장 심각했었던 올해 2분기 -9.7%를 기록한 바 있다. 성장세만 놓고 봤을 때 V자 모양을 그리는 것이다.

다만 IFO 경제연구소 관계자는 "반등 기류는 여전히 취약하다"면서 "아직 코로나19 대유행 이전 상태에는 이르지 못했다"고 언급했다. IFO 경제연구소 측은 코로나19가 독일에서 2차 대유행할 경우 회복세가 꺾을 수 있다고 분석했다.

독일 기업들의 여건이 개선되고 있지만, 수출 회복세는 상대적으로 더딘 것으로 나타났다. 독일을 제외한 다른 나라의 경제 회복세가 더딘 것 등이 반영된 탓으로 보인다.

