진중권 "박근혜가 왜 세월호 침몰시키나" 배현진 "조국 덕에 우동사리 회복했나"

배 의원 "안타까이 지켜보기에 참 흥미롭다"

[아시아경제 김연주 인턴기자] 진중권 전 동양대 교수가 "박근혜 대통령이 뭐 하러 세월호를 침몰시키냐"고 말하자 배현진 미래 통합당 의원이 "조국(전 법무부 장관)덕에 우동이 회복됐냐"고 비꼬았다.

해당 발언은 진 전 교수가 배 의원을 향해 '우동'이라고 비판한 것을 그대로 맞받아친 것으로 보인다.

앞서 진 전 교수는 지난달 배 의원이 박원순 전 서울시장의 아들 박주신씨의 병역 비리 의혹을 제기한 것을 두고 "도대체 머리에는 우동을 넣고 다니나"라고 비난한 바 있다.

배 의원은 25일 자신의 페이스북에 올린 글에서 "용기를 낸 뒤늦은 내부고발이라고 봐야 하나, 내 친구 조국 덕에 2년 만에 우동이 회복됐다고 봐야 하나"라며 "침묵했던 생계형 팔색조라고 측은하게 봐야 하나, 식자도 살자 하니 현실 상식선 맞추기 쉽지 않나 보다"라고 비꼬았다.

이어 "몹시 바빠 보이셔서 안타까이 지켜보기에 참 흥미롭다"고 덧붙였다.

그러나 '우동'이란 단어가 부적절하다는 지적이 댓글 창에 이어졌고, 배현진 의원은 해당 게시물을 삭제했다.

한편 진 전 교수는 최근 '조국백서'에 대항하는 책 '한 번도 경험해보지 못한 나라'에서 세월호 사건을 언급한 바 있다.

그는 "세월호 고의 침몰 드라마를 믿는 사람이 있더라"면서 "강연하면서 이 이야기를 예로 들어 말도 안 되는 얘기라고 하면 사람들이 '헉! 그게 가짜예요?' 한다"고 말했다.

이어 "내가 놀라서 '상상을 해 보세요. 박근혜 대통령이 뭐 하러 세월호를 침몰시켜요?' 한다"며 "인신공양설, 김어준 씨가 그걸 한 거다. 음모론의 가장 극악한 형태를 보여준 것"이라고 덧붙였다.

김연주 인턴기자 yeonju1853@asiae.co.kr