[아시아경제 박소연 기자] GS칼텍스는 한국메세나협회와 함께 진행하는 'GS칼텍스 취준동고동락' 4기 캠프를 온라인으로 진행한다고 25일 밝혔다.

GS칼텍스 취준동고동락은 전국 4년제 대학교·재학(휴학)생과 졸업 3년 이내 취업준비생, 전문대학 졸업예정자와 졸업 3년 이내 취준생을 대상으로 하는 프로그램으로 올해는 코로나19로 행사를 온라인으로 전환했다.

이번 캠프에서는 코로나19에 따른 채용시장 변화와 취업준비생들의 불안함을 고려해서 프로그램을 운영한다.

'채용트렌드 2020'의 저자 윤영돈 박사와 정한나 한국바른채용인증원 책임연구원이 함께하는 '취준진담 찐 토크', 정신과 의사 형제 양재진·양재웅 원장이 참가자들의 고민을 듣고 조언하는 '취준 심리상담소' 등이 있다.

