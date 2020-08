토요타·렉서스, '네이버 오토 브랜드 위크' 참가

'전동화' 주제로 다양한 콘텐츠 제공

[아시아경제 김지희 기자] 한국토요타자동차는 지난 24일부터 시작된 ‘네이버 오토 브랜드 위크’에 참가한다고 25일 밝혔다.

올해 네이버에서 처음 개최하는 오토 브랜드 위크는 국내 각 자동차 브랜드 스토리와 신차정보 등을 확인해 볼 수 있는 플랫폼이다. 토요타와 렉서스 두 브랜드가 모두 참가한다.

이번 오토 브랜드 위크에서 토요타는 ‘전동화’를 주제로 ▲르망 24시를 향한 토요타의 도전 ▲토요타 전동화 연구·개발스토리 ▲토요타 전동화 코어 테크 ▲토요타 넥스트 시티 등 11가지 영상을 통해 다양한 정보를 제공한다. 렉서스는 ▲렉서스가 꿈꾸는 전동화의 미래와 비전 ▲전동화 시대를 맞이하는 렉서스의 기술력 ▲스스로 충전하는 하이브리드 등 7가지 콘텐츠를 준비했다.

타케무라 노부유키 한국토요타자동차 사장은 "토요타와 렉서스 하이브리드(HEV)는 하이브리드 기술에 순수전기차 기술을 담고 있다"며 "이번 오토 브랜드 위크를 통해 토요타, 렉서스 전동화 기술의 역사와 미래를 쉽고 재밌게 만나보길 바란다”고 말했다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr