휠라, '유튜브 게이밍'과 두번째 콜라보

26일부터 예약판매

[아시아경제 조유진 기자] 글로벌 스포츠 브랜드 휠라는 유튜브의 게임 콘텐츠 허브 '유튜브 게이밍'과 협업한 콜라보레이션 에디션을 26일부터 예약판매한다고 25일 밝혔다.

이번 협업에 참여한 게이밍 크리에이터 5인방인 ‘꽈뚜룹’, ‘매드라이프’, ‘양아지’, ‘연두부’, ‘짬타수아’는 총 구독자 수가 약 186만 명에 달하는 인기 게이밍 크리에이터로, 각기 특색 있는 콘텐츠로 시청자와 소통하는 것으로 유명하다.

협업에 참여한 크리에이터들은 지난 6월 자신의 채널을 통해 협업 예정임을 알리며, 팬들로부터 디자인 아이디어를 공모 받았으며 실제 채택된 디자인은 휠라 의류, 신발, 액세서리 등에 반영됐다. 크리에이터의 캐릭터와 콘텐츠를 누구보다 잘 아는 팬들인 만큼 독특한 아이디어와 개성이 디자인에 반영된 것이 특징이다.

100만이 넘는 구독자를 보유 중인 ‘꽈뚜룹’은 후드티와 맨투맨, 슬라이드 ‘슬릭텐더’를 선보인다. 꽈뚜룹의 미국인 콘셉트와 반려묘 ‘코코’가 그려진 디자인이 돋보인다. LOL 프로게이머 출신 ‘매드라이프’는 매드라이프의 캐리커처가 반영된 후드티, 슬라이드 ‘슬릭텐더’, 에코백 등을 제작했다.

귀여운 콘셉트로 팬들과 소통을 잇고 있는 ‘양아지’는 팬이 직접 제작한 로고와 캐릭터, 양아지와 떼려야 뗄 수 없는 ‘호떡’을 활용한 디자인을 담은 후드티와 맨투맨, 스니커즈 ‘코트에이스’를 내놓는다. ‘연두부’는 캐릭터를 활용한 ‘눈물둡 후두티’와 에코백, 연두부 영문명을 담은 슬릭텐더 슬라이드를 공개하고, ‘짬타수아’는 캐릭터를 상징하는 문어여자, 짬타이거 등이 그려진 맨투맨 2종과 스니커즈 ‘코트에이스’를 선보인다.

5인 크리에이터의 캐릭터, 이미지가 반영된 콜라보 에디션을 구매하는 고객에게는 크리에이터의 개성이 고스란히 담긴 ‘스페셜 기프트’를 증정한다. 이외에도 유튜브 게이밍과의 콜라보를 기념, 휠라 로고를 테트리스 게임과 오락기처럼 구현한 후드티, 버킷햇과 휠라 헤리티지 감성이 드러나는 크로스백 등 추가 제품까지 만나볼 수 있다.

26일부터 28일까지 휠라 공식 온라인몰과 무신사스토어에서 예약판매를 실시하며, 기한 내에만 신청하면 누구나 구매 가능하다. 예약을 통해 제작, 판매되는 콜라보 에디션 제품은 11월19일부터 받아볼 수 있다.

예약판매 하루 전인 25일부터 마감일인 28일까지 부산 신세계 센텀시티몰 2층 휠라 매장에는 해당 에디션 디스플레이 존이 운영된다. 구매하고 싶은 제품을 미리 살펴보거나 혹은 예약 구매한 제품의 실물을 확인하고 싶은 이들에게 절호의 기회가 될 것으로 보인다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr