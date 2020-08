[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자 기흥캠퍼스에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 또 나왔다.

25일 삼성전자 등 업계에 따르면 삼성전자 기흥캠퍼스 K1지역 LED 기술동 1층에 근무하는 직원A씨가 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다. A씨는 전날 출근해 미열을 느껴 귀가한 후 확진 검사를 받았다.

삼성전자는 이날 확진자가 근무한 기술동 근무공간과 이동경로를 폐쇄한 후 긴급 방역조치를 진행했고, 접촉인원을 확인해 자택 격리하도록 안내했다.

앞서 삼성전자 기흥캠퍼스 LED 기술동에서는 이달 21일에도 코로나19 확진자가 나온 바 있다. A씨는 기존 확진자와 밀접접촉자로 분류되지 않았던 것으로 알려졌다.

