기재차관 "코로나19 장기화 대비…금융지원 강화할 것"

"코로나19 고비 잘 넘긴다면 금융시장 급격한 악화 가능성 제한적"

"방역과 경제 상충되는 목표 달성해야 하는 정부의 딜레마 있어"

[세종=아시아경제 김현정 기자] 김용범 기획재정부 제1차관이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태의 장기화에 대비하기 위한 금융지원을 강화해 나가겠다고 밝혔다.

김 차관은 25일 오전 서울 은행회관에서 거시경제금융회의를 개최하고 "그동안 비교적 안정적으로 관리되던 국내 코로나19 상황이 급변하고 있다"면서 이 같이 밝혔다. 그는 "사회적 거리두기가 강화될 경우자칫 중소기업ㆍ소상공인 등 유동성 취약계층의 자금사정이 어려워질 가능성이 있다"면서 "금융기관들이 실물부문의 위기극복 노력을 충분히 뒷받침할 수 있도록 그간의 조치들을 재점검하고 신속하고 충분히 지원하겠다"고 설명했다.

아울러 취약계층 보호 강화와 후배 복구에도 힘을 쏟겠다고 강조했다. 그는 "코로나19가 완전히 종식되기 전까지는 언제든 감염병 재확산 위기가 닥칠 수 있으며, 반복되는 위기에 따른 충격은 취약계층에 더 집중될 우려가 있다"면서 "57만5000개 직접일자리 사업, 특고·프리랜서에 대한 긴급고용안정지원금과 같은 고용안정 패키지 사업 이행에 박차를 가하는 등고용·사회안전망 강화 노력을 지속해 나가겠다"고 역설했다. 이어 "긴 장마와 집중호우로 피해를 입은 지역에 대한 재난지원 및 복구가 빠르게 이루어지도록 가용 재원을 총동원하겠다"면서 "일부 농축산물의 수급 불안정에 따른 물가 불안 가능성에 유의하며, 가격이 급등한 농축산물의 공급물량 확대, 생산지원 등 수급 안정에도 만전을 기할 것"이라고 말했다.

최근 경제·금융부문과 관련해서는 코로나19 관련 고비를 잘 넘긴다면 급격한 악화 가능성은 낮다고 예상했다. 그는 "주요국 증시가 급락한 지난 3월과 달리 세계 주요국 증시는 여전히 상승세를 유지하고 있고, 유동성을 신속하고 충분하게 공급하고 있어 금융시장의 신용경색 징후가 없다"면서 "우리나라 역시 175조원 규모 민생·금융안정 패키지를 마련해 시장 안전판이 한층 강화된 점을 고려할 때 국내 금융시장의 급격한 악화 가능성은 제한적일 것"이라고 전망했다.

그는 '방역'과 '경제'라는 상충되는 목표를 동시에 달성해야 하는 정부의 딜레마에 대해서도 설명했다. 김 차관은 "감염병 확산 저지를 위해 방역조치를 강화하면 경제활동 위축이 불가피하고, 경제회복을 위해 방역조치를 완화하면 감염병이 재확산되는 이 난관을 지혜롭게 헤쳐 나가기 위해 경기회복을 위한 과제들은 감염병 확산세를 감안해 시행에 완급을 조절해 나가는 한편, 우리 경제의 약한 고리를 보강하고 사태 장기화에 대비하기 위한 과제는 더욱 속도를 내겠다"고 전했다.

김현정 기자 alphag@asiae.co.kr