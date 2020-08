"또, 건물 내 진입금지" 코로나19 재확산에 5G망 투자 발목잡히나

[아시아경제 조슬기나 기자] 서울 서초구에 위치한 한 신축 아파트단지는 당초 층마다 5G 중계기를 설치할 계획이었으나 입주민들의 반대로 진행하지 못했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파를 우려한 입주민들이 외부인들의 출입을 극도로 꺼린 탓이다. 인근에 위치한 대형 건물들도 상황은 비슷하다. 또 다시 대규모 집단감염이 빠르게 확산될 기미를 보이자 일부 건물주는 외부 인력 진입 자체를 막기 시작했다.

코로나19 재확산으로 통신사들의 5G 망 구축도 발목잡힐 모양새다. '안터지는 5G' 꼬리표를 떼기 위해서는 당장 주요 건물 내부에 중계기를 설치하는 인빌딩 구축이 시급하지만, 사실상 일상이 멈추는 '사회적 거리두기 3단계'로 격상될 경우 차질이 불가피하다.

25일 관련업계에 따르면 SK텔레콤, KT, LG유플러스 등 통신3사는 올해 건물 내에서 5G 신호를 전달해주는 인빌딩 인프라 구축에 속도를 내기로 하고, 지난 해의 4배 이상인 2000~2500곳을 목표로 세웠다. 직진성이 강한 주파수 특성 상 건물 내에서도 5G를 편하게 이용하기 위해서는 실내 중계기, 옥상 기지국 등의 설치가 필수적이다.

하지만 최근 들어 코로나19가 빠르게 재확산하며 5G 인빌딩 구축에도 적신호가 켜졌다. 건물 내 5G 중계기를 설치하기 위해서는 건물주, 담당기관과의 협의가 필수적이다. 아파트 등의 경우 입주민들의 동의도 받아야만 한다. 연초에도 코로나19 여파로 외부인의 방문을 꺼리는 건물주ㆍ입주민이 급증하며 인빌딩 구축 작업은 차질을 빚었었다. 3단계 격상 시 현재 진행 중인 구축 작업들마저 사실상 올스톱될 것이란 우려가 잇따르는 배경이다.

업계 관계자는 "현재로선 큰 차질은 없다"면서도 "3단계 격상 시 불똥이 튈 수 밖에 없을 것"이라고 말했다. 또 다른 관계자 역시 "5G 품질 개선을 위해 망 투자가 시급하다"며 "전체적으로 코로나19로 인해 구축 일정이 지연되고 있는 것은 사실"이라고 우려했다. 5G 인빌딩 구축률은 국내 전체 빌딩의 1%에도 미치지 못하는 것으로 알려졌다.

여기에 아파트 등 공동주택에 5G 중계기를 설치하려면 지방자치단체장과 입주민 3분의 2 이상의 동의를 얻도록 한 공동주택관리법 시행령도 5G 망 구축의 걸림돌이 되고 있다. 과학기술정보통신부는 뒤늦게서야 해당 사안을 인지하고 법안 소관부처인 국토교통부와 협의를 진행 중이나 아직까지 해법을 찾지 못한 상태다.

과기정통부 관계자는 "공동주택 단지 등에 중계기 설치가 가로막힐 경우 국민 편의와 안전은 물론, '디지털 뉴딜'의 핵심인 5G 망 투자에도 심각한 타격으로 작용할 수 있다"며 "협의를 이어갈 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr