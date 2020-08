與 전당대회 온라인 투표 돌입…'어대낙' 이어질까

[아시아경제 강나훔 기자] 더불어민주당 8ㆍ29 전당대회 레이스가 종반전에 접어든 가운데, 이른바 '어대낙(어차피 당대표는 이낙연)' 판세 분석이 굳어질지, 이변이 나올지 관심이 높아지고 있다.

24일 민주당에 따르면 이날 오전 9시부터 온라인 권리당원 투표에 들어갔다. 26일부터는 이틀간 전국 대의원 온라인 투표가 진행되고 28일엔 전당대회 의장 선출 및 강령 개정, 29일엔 중앙위원 온라인 투표가 실시된다. 또 25일 KBS 당 대표 후보자 전국 방송 토론회, 27일 MBC '100분 토론'(화상 방식) 등도 진행된다.

투표 일정 대로라면 전대 분위기는 더욱 달아올라야 하지만 실상은 전혀 다르다. 박원순 전 서울시장 사태와 기록적 폭우로 인한 수해에 이어 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)가 재확산 조짐을 보이면서 이번 전대는 대중의 관심에서 더욱 멀어지고 있는 형국이다.

사실상 흥행에 실패하면서 현재로선 이낙연 후보의 대세론이 그대로 굳어질 것이란 분석이 유력하다. 당 지지율 하락이라는 위기 속 안정감 있는 리더십을 갖춘 이 후보에게 더욱 무게가 쏠린다. 특히 TV토론회와 수도권 합동 연설회가 취소되면서 김부겸 후보와 박주민 후보가 자신을 어필 할 수 있는 기회가 사라진 점은 이 후보에게 호재로 작용했다.

실제 지난 21일 한국갤럽이 발표한 민주당 당권 주자 선호도 조사에서는 이낙연 후보가 48%의 선호도로 압도적 격차를 보이며 1위를 기록했다. 김부겸 후보는 15%, 박주민 후보는 8%였다.

김 후보와 박 후보는 SNS 선거전을 활발히 하면서 고군분투 중이지만 일주일도 남지 않은 기간 대세론을 뒤집기는 어려울 것이란 분석이 나오고 있다. 특히 박 후보는 이날 기자들과 만난 자리에서 "코로나19 때문에 당원분들을 만나는 것에 제약이 많았고, 그런 와중에 수해 등 이목이 집중되는 여러가지 일들이 있었다"며 "온라인 위주로 선거운동을 했는데 효과는 어떨지 잘 모르겠다"고 아쉬움을 드러냈다.

결국 두 후보가 향후 정치 행보를 고려, 현실적인 목표를 '2위'로 잡지 않겠느냐는 관측도 나온다. 김 후보는 차기 대권주자로, 박 후보는 차기 서울시장 후보로 각각 거론되고 있다. 전당대회 결과에 따라 이들의 정치적 몸값도 달라질 수 있다.

