광주시의회, 수해피해 지원물품 기탁식 개최

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시의회(의장 김용집)는 24일 노블레스 아카데미 5기 원우회(회장 차경봉)가 수해 이재민을 위한 지원물품을 기탁했다고 밝혔다.

노블레스 아카데미 5기 원우회는 1000만 원 상당의 재해구호물품을 사회복지공동모금회를 통해 기탁했다.

차경봉 원우회장은 “수해로 힘든 시간을 보내고 있는 이재민과 복구 작업에 고생 중인 자원봉사자의 노고에 조금이나마 위로를 드리고자 회원 모두가 행사성 경비 등을 절약하여 이번 기부운동에 동참했다”고 말했다.

김용집 의장은 “주변을 돌아보는 나눔과 연대의 광주정신을 실현해주신 노블레스 아카데미 5기 원우회의 헌신에 150만 광주시민의 뜻을 담아 진심으로 감사드린다”며 “광주시의회도 수해 복구작업을 신속하게 완료해 어려움을 겪고 계신 분들이 하루빨리 일상생활에 복귀할 수 있도록 관련 의정활동에 최선을 다해 나가겠다”고 전했다.

