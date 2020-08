[아시아경제 이현주 기자] 광운대학교는 20일 삼능스페이스향 2층 광운창작소에서 개관식을 진행했다고 24일 밝혔다. 광운창작소는 중소기업벤처부에서 주관하는 '2020년 메이커스페이스 구축·운영사업' 일반랩 주관기관으로 선정돼 리모델링 됐다. 이곳에서는 광운대역 앞에 위치한 삼능스페이스향 2층에 위치하고 있다. 미디어 콘텐츠 제작 및 교육을 진행할 'Story Making Room'과 가죽공예 및 3D프린터 제작이 가능한 디지털 공방 등이 마련돼 있다. 또 VR·AR기술을 활용한 미디어 영상 제작, IoT 기술이 접목된 생활소품 제작 등 관련 교육 프로그램이 운영될 예정이며 장비활용 및 교육 프로그램은 광운대학교 창업지원센터 홈페이지에서도 예약이 가능하다.

