코로나19 확진자 6만명씩 늘어나는 인도…"연말께 백신 확보"

인도, 최근 세계에서 가장 빠른 코로나19 확산세 보여

인도 제약사 3곳 백신 개발 뛰어들어

인도 보건부 "연말까지 백신 확보할 수 있을 듯"

[아시아경제 나주석 기자] 인도 정부는 올해 연말까지 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 확보할 수 있을 것이라는 입장을 밝혔다.

24일 하르시 바르단 인도 보건·가족복지부 장관이 트위터를 통해 "모든 일들이 잘 진행된다면 인도는 연말까지 코로나19 백신을 얻을 수 있을 것"이라고 밝혔다. 인도는 현재 3종류의 백신 개발에 참여한 상태다.

세계 최대 백신회사로 알려진 세룸 인스티튜트는 영국의 아스트라제네카·옥스퍼드대 백신 개발 프로젝트에 참여한 상태다. 뭄바이의 킹 에드워드 메모리얼 병원 등 인도에서는 총 17개의 기관 등은 아스트라제네카·옥스퍼드대 백신 임상 시험에 참여할 것으로 전해졌다.

이외에도 인도 제약회사인 바라트 바이오테크와 자이더스 카딜라 등 두 곳도 백신 개발을 진행하고 있다. 이들 회사는 현재 임상 1상 시험이 진행중인 것으로 알려졌다.

인도는 최근 세계에서 가장 많은 코로나19 확진자가 발생하는 등 심각한 피해를 입고 있다. 국제 통계사이트 월드오미터의 집계에 따르면 23일 인도는 하루 동안 6만1949명의 신규 확진자가 발생했다. 누적확진자가 310만5185명인 인도는 세계에서 3번째로 많은 확진자가 발행했지만, 최근 인도의 상승세가 우려스러운 상황이다. 특히 인도는 최근 하루 6만~7만명의 신규 확진자가 연일 발생하는 상황이다.

