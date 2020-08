[비트코인 지금] 국내외 비트코인 오름세...1380만원·1만1600달러 선

[아시아경제 이민지 기자] 가상통화 시가총액 1위인 비트코인이 국내외 시장에서 소폭 오름세를 보이고 있다. 국내 시장에서 1380만원, 국외시장에선 1만1600달러 선을 기록했다.

24일 오후 1시 52분 기분 가상통화거래소 빗썸에서 비트코인은 전 장보다 0.07%(1만원)1378만4000원에 거래됐다. 다른 가상통화들도 오름세를 보이고 있다. 이더리움(0.09%), 리플(0.63%), 이오스(0.25%), 체인링크(0.11%), 퀸덤(2.48%), 비트코인캐시(1.51%)도 오름세를 보였다.

또다른 가상통화거래소 빗썸에 따르면 비트코인은 24시간 전보다 0.12%(1만7000원) 오른 1381만9000원에 거래됐다. 다른 암호화폐들도 상승세다. 이더리움(0.22%), 이오스(0.51%), 비트코인캐시(1.70%), 퀸덤(1.06%)도 오름세를 유지 중이다.

해외시장에서도 비트코인은 소폭 오름세를 보였다. 가상통화 시황기업 코인마켓캡에 따르면 같은 시간 비트코인은 전날보다 0.46% 오른 1만1674,93달러에 거래됐다. 다른 가상통화 중에선 이더리움(0.54%), 비트코인캐시(1.82%), 라이트코인(3.85%), 비트코인에스브이(0.95%)도 올랐다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr