[드링킷] 역류성 식도염 극복에 도움 되는 습관

더는 타는 듯한 고통에 괴로워하지 말자



코로나19로 인해 집에서 오랜 시간을 보내거나, 혹은 잦은 야근과 불규칙한 생활습관으로 스트레스를 받는 현대인들에게 만성질환이 되어버린 질병이 여럿 있다. 그중 보이지 않는 곳에서 은근 우리를 괴롭히는 것이 있으니, 바로 ‘역류성 식도염’ 이다. 불타는 듯한 고통이라고도 표현할 수 있을 정도의 통증이 동반되는데, 이를 완화하는 데 도움이 되는 습관과 음식, 그렇지 못한 음식은 무엇이 있을까? 나의 생활 습관으로 인해 염증이 더욱 악화된 건 아니었을지 알아보도록 하자.

나도 혹시 역류성 식도염?

01. 역류성 식도염의 발생 이유는 뭘까?

위산이나 위 속에 있어야 할 음식물들이 식도로 넘어오는 현상을 ‘역류성 식도염’이라고 한다. 식도는 평상시에는 닫혀있고 음식을 삼킬 때나 트림을 할 때에만 열리며 역류하지 않도록 평상시에는 꽉 조여 있어야 하는데, 식도 하부 조임근이 제 역할을 하지 못하는 상태에서 발생한다.

02. 역류성 식도염의 증상은?

역류성 식도염의 증상은 매우 다양하다. 음식을 삼키기 힘들거나 목이나 입안으로 신물이 넘어와 신트림, 헛구역질이 난다거나 가슴부위에 발생하는 통증 등이 대표적이다. 이 외에도 마른 기침이나 입천장과 식도 사이의 통증을 동반하기도 한다. 역류성 식도염이 자꾸만 악화되고, 치료 시기를 놓치게 되면 식도 궤양과 같은 합병증을 유발할 수 있으니 단순히 ‘소화가 잘 안되나’ 하고 가볍게 치부할 질병이 아니라는 것! 만약 비슷한 증상을 겪었다면, 더 악화되지 않게 생활 속에서 실천 가능한 습관들을 숙지하고 실천해보도록 하자.

역류성 식도염 완화에 도움되는 생활 습관

① 체중 감량

: 복부에 가해지는 압력을 줄이기 위해 평균 체중을 유지하는 것이 좋다. 복부 비만이 위에 가해지는 압력을 높여 역류를 일으킬 수도 있기 때문이다.

② 금연 및 금주

: 식도에 자극을 주는 흡연과 음주도 최대한 자제하는 것이 좋다. 흡연은 식도 괄약근 이완을 유발하는데, 이렇게 식도 괄약근이 이완되면 음식물이 역류하기 쉬워진다.

③ 식사 습관 개선

: 맵고 짠맛으로 위에 자극을 주는 음식 줄이기, 소량씩 자주 먹는 습관을 들이는 등 식사 습관을 개선할 필요가 있다.

④ 식사 후 습관 개선

: '식사 후 바로 눕지 않기'는 모두들 잘 알고 있겠지만, 사실 잘 지켜지지 않는 습관. 또한 식사 후 최소 4시간이 지난 다음 취침하는 습관이 필요하다.

역류성 식도염 증상이 있다면 ?

01. 증상 완화에 도움 되는 음식

① 양배추, 마, 감자

: 갈아서 음료나 즙 형태로 먹어도 좋다. 위장 점막을 보호해주며 위산 억제와 같은 효과가 있다.

② 부드러운 살코기 및 데친 브로콜리와 같은 녹색 채소

: 소화가 잘되는 음식 섭취를 통해 위산이 과다하게 분비되지 않게 하는 것을 추천한다.

③ 달걀흰자, 알로에

: 달걀흰자의 단백질은 식도의 염증을 완화하는 데 도움을 주며 알로에 역시 직접 섭취 시 위산 역류 억제와 염증 완화의 효과를 보인다고 한다.

02. 섭취를 줄여야 할 음식

① 커피나 초콜릿, 홍차, 에너지 음료

: 하루 2~3잔 이상의 커피는 금물! 카페인이 많이 든 음식물은 위장에 부담을 줄 수 있다.

② 짜고 기름진 튀김 요리나 지방이 많은 고기류

: 튀기거나 볶은 방식으로 조리했거나 소화가 잘되지 않는 음식들은 위산 분비를 증가시킨다. 찌거나 데치는 조리법으로 만든 음식을 많이 섭취하자.

③ 오렌지나 레몬과 같이 산도가 높은 과일류 혹은 음료

: 산도가 높은 과일 역시 위산을 과다하게 분비시켜 속 쓰림을 유발할 수 있다. 산도가 낮은 대표적인 과일로는 멜론이 있다.

▶ 에디터의 TMI

얼큰한 국물이 매력적인 ‘마라탕’은 중국에서는 국물까지 먹지는 않는다고 한다. 마라탕 특유의 알싸하게 매운맛을 내기 위해 들어가는 ‘화자오’라는 재료가 위를 자극할 뿐 아니라 여러 향신료와 소스가 많이 들어간 국물 자체도 맵고 짜기 때문이다. 따라서, 마라와 같이 자극적인 음식은 섭취 시 주의가 필요하다.

