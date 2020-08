함안군재가노인통합지원센터, 집콕 노인 홈 트레이닝 위한 ‘근력밴드’ 지급

[아시아경제 영남취재본부 황최현주 기자] 경남 함안군 재가노인통합지원센터는 24일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 장기간 실내에 머무를 수밖에 없는 관내 노인을 위한 홈 트레이닝 근력밴드를 지급했다.

센터에 따르면 코로나19가 재확산 됨에 따라 외출 등이 어려운 노인들의 근 감소증, 노쇠 등이 염려되면서 근력운동 프로그램을 개설했다. 해당 프로그램은 생활지원사들이 가정을 방문해 함께 할 수 있다.

센터는 칠원읍과 칠서면, 칠북면 등 748명의 노인에게 47명의 생활지원사가 투입돼 관내 노인들의 안전지원, 사회참여 지원, 생활교육, 일상생활 지원, 연계서비스 등을 제공하고 있다.

진정옥 대표이사는 “나이가 들수록 ‘근육’이 재산이나 마찬가지다”며 “적절한 단백질 섭취와 운동을 통해 근육량과 근력 등 관리는 필요하다”고 말했다.

