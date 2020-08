사랑제일교회 "외교부·민노총과 우리 차별…대국민 사기 규명할 것"

[아시아경제 송승윤 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 집단 감염 사태의 중심에 선 사랑제일교회 측이 정부와 언론에 공정한 기준으로 방역 행위와 보도를 해달라고 촉구하고 나섰다.

사랑제일교회 측은 24일 변호인단을 통해 최근 확진자가 나온 외교부와 민주노총을 예로 들며 자신들과 같은 기준을 적용해야 한다는 취지의 공지 문자를 발송했다.

사랑제일교회 변호인단은 "외교부의 경우 밀접 접촉자 35명만 검사했고, 민노총의 경우 불법 집회 개최였을 뿐만 아니라 마스크 미착용, 거리두기 미준수 등이 곳곳에서 확인됐음에도 집회참가자 전원이 아닌 확진자를 중심으로 한 접촉자 기준으로 검사를 했다"고 이같이 주장했다.

이들은 "외교부와 민노총이 사랑제일교회나 광화문집회 참가자들이었다면 모든 정규직과 비정규직, 퇴직한 직원들의 명단을 모두 요구하고 확진자 발생 시점으로부터 50일 전까지 한 번이라도 방문했던 모든 방문자 리스트를 요구했을 것"이라며 "명단을 다 받아서 전수검사를 상당 부분 진행한 시점에서도 명단이 더 있을것이라는 자의적 의심으로 압수수색을하고 외교부장관을 즉시 체포할 듯 협박했을 것"이라고 비판했다.

변호인단은 "외교부 청사 안에서 확진자가 발생하고 민노총 집회 참석자 중 확진자가 발생한 사안 등과 관련해 다수의 언론이 저희가 기자회견을 통해 수차 밝혀온 '밀접 접촉자'라는 개념을 인용해 검사 대상과 범위를 보도하고 있다"며 언론 보도가 편파적이라는 취지의 주장도 폈다.

이어 "자신을 규탄하는 국민들과 교회 알기를 발바닥의 때처럼 보며 마치 법위에 군림하는 권세인 양 통제 불가의 정신 나간 권력자는 반드시 막아야 할 것"이라며 "사랑제일교회는 한국 교회를 대신해 이와 같은 나치 파시즘 공산당 정부는 절대 대한민국에 존재해선 안된다는 것을 목표로 끝까지 '문정부의 코로나 대국민 사기'의 진실을 규명해 갈 것"이라고 덧붙였다.

사랑제일교회는 전날에도 서울 성북구 사랑제일교회 앞에서 기자회견을 열고 방역당국에 대한 작심 비판을 이어갔다. 교회 측은 이날 기자회견에서 정세균 국무총리와 서정협 서울시장 권한대행, 박능후 보건복지부 장관, 장하연 서울지방경찰청장을 검찰에 고발하겠다고 밝힌 바 있다.

한편 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 코로나19 신규 확진자는 266명으로 누적 확진자는 1만7665명에 달한다. 전날 낮 12시 기준 사랑제일교회 관련 누적 확진자는 841명으로 늘었다. 교회 관련 n차 감염자는 112명이다.

