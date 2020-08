SK하이닉스, 지금 사도 될까?

메모리반도체 업황 악화 우려 등 이미 반영… 전문가 “저가 매수 기회될 수도”

[아시아경제 구은모 기자] SK하이닉스가 메모리 반도체 업황 악화 전망에 2017년 3월 이후 지켜오던 시가총액 2위 자리를 잠시 내주는 등 흔들리고 있는 모습이다. 다만 발생할 수 있는 악재가 상당 부분 반영된 만큼 주가의 추가 하락 가능성은 비교적 낮다는 분석이 나온다.

24일 한국거래소에 따르면 지난 21일 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 76,900 전일대비 2,400 등락률 +3.22% 거래량 2,502,816 전일가 74,500 2020.08.24 11:08 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]SK하이닉스, 기관 매수로 3%대 상승 코스피, 외국인 순매수에 상승…2300선[클릭 e종목]"SK하이닉스, 현 주가 악재 50% 이상 반영된 수준" close 의 주가는 전 거래일 대비 3.76%(2700원) 오른 7만4500원에 장을 마쳤다. SK하이닉스는 시가총액 54조2362억원을 기록해 그 전날인 20일 삼성바이오로직스(52조8658억원)에 내줬던 시가총액 2위 자리를 하루 만에 되찾았다.

SK하이닉스는 지난 20일까지 7거래일 연속 하락하는 등 부진한 주가 흐름을 보이고 있다. 최근 SK하이닉스의 주가 하락은 외국인 투자가가 주도하고 있는 모습이다. 외국인은 이달 들어 SK하이닉스의 주식을 지난 21일까지 6199억원 순매도하며 개별 종목 가운데 가장 많이 팔아치웠다. 반면 이 기간 개인 투자자는 1조1167억원어치 순매수하며 외국인과 기관의 매도 물량을 받아냈다.

SK하이닉스의 최근 주가 부진은 주력 제품인 D램과 낸드플래시 등 메모리 반도체 업황이 악화되며 하반기 실적이 부진할 것이라는 우려 때문이다. 최도연 신한금융투자 연구원은 "서버업체와 생산업체 간 가격협상 힘겨루기가 지속되면서 물량 출하가 원활하지 못했다"며 "매크로 수요 둔화로 전방업체들이 재고 부담을 생산업체에 넘기고 있어 3분기 가격 하락 폭이 예상보다 클 것"이라고 분석했다.

다만 악재가 대부분 반영된 만큼 주가의 추가 하락 가능성은 낮다는 게 대체적인 의견이다. 김경민 하나금융투자 연구원은 "화웨이 제재조치가 확대됐고, D램 현물가격이 역사적 최하단 수준까지 하락했다"며 "악재 반영을 주가 반등의 조건이라고 생각한다면 SK하이닉스를 매수해도 부담이 없을 것"이라고 분석했다.

주가가 추가 하락한다면 오히려 저가 매수의 기회가 될 수 있다는 목소리도 나온다. 김장열 상상인증권 센터장은 "올해 하반기 반도체 가격이 하향될 것 같지만 주가가 추가로 하락한다면 두려움보다 기회를 찾을 수 있다"며 "2008년 같은 대규모 적자 상황이 전개되는 것만 아니면 올해 말이나 내년 1분기까지 반도체 가격 하락이 지속되더라도 적자 가능성이 낮기 때문"이라고 설명했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr