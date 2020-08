중기부, 하하와 방송 제작…"소상공인 제품 홍보"

연예인 참여 'ㅎㅎ마트'

25일 유튜브에서 공개

[아시아경제 김대섭 기자] 중소벤처기업부는 소상공인 제품 홍보를 위해 방송인 하하와 'ㅎㅎ마트' 방송을 제작했다고 24일 밝혔다.

이번 방송은 연예인을 통해 소상공인 제품을 홍보하고, 구매를 유도하기 위해 제작됐다. 15분 내외 분량으로 총 12편의 웹 예능 형태로 만들었다. 하하 외에도 여러 연예인들이 참여한다.

중기부는 마트라는 구성 안에서 회당 에피소드를 통해 소상공인의 제품을 간접광고 형식으로 노출할 계획이다. ㅎㅎ마트 방송을 통해 소상공인 제품 총 200개가 직간접적으로 홍보된다. 25일 오후 7시 유튜브 채널 ㅎㅎ마트와 가치삽시다TV를 통해 첫 방송할 예정이다.

소비자는 영상을 시청하면서 하단 댓글 창의 제품별 구매링크를 통해 구매 페이지로 손쉽게 이동할 수 있다. '가치삽시다 플랫폼'에서 구매가 가능하다.

이준희 중기부 온라인경제추진단장은 "ㅎㅎ마트는 소상공인의, 소상공인을 위한, 소상공인에 의한 콘텐츠"라며 "코로나19로 힘든 시기에 소상공인 제품에 대한 국민적인 관심을 높이고, 온라인 진출을 돕는 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"라고 말했다

