위메프, 추석 선물 사전 구매 시 최대 50% 할인

인기 명절 선물 세트 엄선…구매 혜택 대폭 확대 운영

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 추석을 미리 준비하는 고객들을 위해 사전 구매 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

위메프는 10월 4일까지 '2020 추석' 기획전을 진행한다고 24일 밝혔다. 특히 이번 추석은 비대면(언택트) 소비 분위기 영향으로 온라인을 통한 관련 용품 구매가 급증할 것으로 예상, 내달 6일까지 추석 기획전 내 '얼리버드 추석준비' 프로모션을 연다.

'얼리버드 추석준비' 행사 기간 동안 추석 관련 상품을 사전 구매하는 고객에게는 최대 50% 할인 쿠폰을 지급한다. 장바구니 쿠폰(최대 10%), 브랜드 쿠폰(최대 20%), 상품 쿠폰(최대 20%) 등이다.

조상현 위메프 특가운영실 실장은 "최근 인기 명절 선물로 꼽히는 상품을 엄선해 준비했다"며 "특히 이번 명절은 온라인 선물 구매 수요가 늘어날 것으로 예상돼 사전 구매 혜택을 대폭 확대 운영한다"고 말했다.

