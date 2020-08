제주 한림항 해상에서 경유 유출 선박 ‘적발’

기름이송 중 해상에 경유 유출

[아시아경제 호남취재본부 황정필 기자] 제주해양경찰서(서장 고민관)는 지난 22일 오후 제주시 한림항 인근 해상에서 해양오염을 일으킨 화물선 P호(1686t, 제주선적)를 적발해 기관장 이모 씨(47生, 부산) 상대로 조사 중이라고 밝혔다.

제주해양경찰서에 따르면 22일 오후 5시 5분경 한림항 P호 주변 해양오염이 의심된다는 신고를 받고 제주해경 한림파출소 연안 구조정이 출항했다. 한림항 입구 1,800m 해상에 도착해 확인결과 P호 주변에서 10×20m 무지갯빛 유막을 발견했다.

이에 한림파출소 해양경찰관 2명이 P호에 승선하여 기관장으로부터 경유 유출 확인하고 기관장에게 D.O FEED PUMP 정지 및 오버플로워 중단 조치 후 배에 타고 있던 선원을 동원해 갑판장 방제작업을 실시했다.

적발된 P호는 한림항 북방 약 0.6마일 해상에 머무르다 선박의 선수 경유 탱크로 자체 기름이송작업 중 경유 약 300ℓ가 해상에 유출됐다. 유출된 기름은 북서 방향으로 퍼져 해상 유막 3개소(10m×20m, 20m×20m, 30m×30m)를 만든 것으로 보고 있다.

제주해경은 유흡착재 등을 이용해 유출된 기름을 수거하고, 연안 구조정으로 방산 작업을 실시해 방제작업을 완료하였으며, P호 기관장 A씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 해양환경관리법 위반 혐의 등 관련법에 따라 처분할 방침이라고 밝혔다.

호남취재본부 황정필 기자 panax@asiae.co.kr