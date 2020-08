신안 첫 확진자 발생, 흑산파출소 근무자 코로나19 감염

지난주 광주 모임 참석해 감염

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군에서 코로나 19 첫 확진자가 발생해 지역사회 비상이 걸렸다.

23일 신안군에 따르면 목포해양경찰서 흑산파출소에 근무하는 직원 A 씨(전남 81번)가 이날 오전 코로나19 확진 판정을 받았다.

A 씨는 지난 20일 광주에서 볼링 동호인 모임에 참석했다가 광주 268번과 접촉한 것으로 파악됐다.

지난 21일 오전 7시 50분 목포 여객선터미널에서 쾌속선을 타고 근무지인 흑산도로 복귀했으며, 현재 강진의료원으로 이송 중이다.

흑산도에서 A 씨와 접촉한 주민은 많지 않은 것으로 알려졌으나 수백 명이 탑승한 쾌속선을 이용해 흑산도로 들어온 만큼 지역주민은 물론 관광객 등의 감염 우려가 커지고 있다.

이와 관련 신안군은 긴급 방역과 함께 접촉자를 파악하고 주민 전수조사, 쾌속선 탑승자 명단을 확보하는 등 후속대책 마련에 나섰다.

