주호영 “서울시장 후보 경선, 국민 참여 늘려야 경쟁력 있어”

[아시아경제 전진영 기자] 주호영 미래통합당 원내대표가 서울시장·부산시장 통합당 보궐선거 후보 선정에 대해 “많은 국민이 참여하는 과정을 거쳐야 경쟁력이 있다”고 밝혔다.

주 원내대표는 23일 오전 지역민방 특별대담에 출연해 “국민참여 경선을 한다든지, 당내 후보를 뽑고 완전 국민 경선으로 뽑아서 마지막에 국민이 선택하게 한다든지 등의 방식을 열심히 찾는 중”이라고 말했다.

그는 “현재 경선룰은 당원투표 50%, 국민 여론조사 50%라 당에 기반이 있는 분들이 후보가 될 확률이 높다”면서 “그러면 그 과정에 별로 감동이 없을 수 있다”고 했다. 주 원내대표는 그러면서 “미스트롯처럼 눈에 잘 안 띄던 사람이 재평가되고 인기 있는 가수가 되지 않았느냐”며 “후보를 만드는 과정을 국민들에게 알리다 보면 훌륭한 후보가 나올 것”이라고 덧붙였다.

‘국회의원 4선 연임 금지’가 통합당의 정강·정책으로 현실화되고 있는 것에 대해선 “아주 무익한 논쟁”이라고 비판했다.

주 원내대표는 “(현역은) 선수와 관계없이 초선으로 치는데, 그러면 (4연임 금지를 적용하게 되는 시기는) 12년 뒤의 일이다. 지금 결정한다고 해서 유지될 리 없고, 실익이 없는 일”이라고 지적했다.

그러면서 “강제로 퇴출하면 국회 경쟁력이 훨씬 떨어질 것”이라며 “의회가 행정권을 효율적으로 견제하지 못하는 게 초·재선 의원이 많아서라는 지적도 있다”고 강조했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr