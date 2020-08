편의점들, 우리 동네 '아동학대 예방 플랫폼' 변신

세븐일레븐·이마트24 경찰청과 협력

[아시아경제 차민영 기자] 주요 편의점들이 아동학대 관련 국민의 경각심을 늘리고 범죄를 미연에 방지하는 '아동학대 예방 플랫폼'으로 거듭난다.

편의점 세븐일레븐은 경찰청과 아동학대 예방을 위한 ‘도담도담’ 캠페인에 나선다고 23일 밝혔다. 주요 자체브랜드(PB)상품 10여종에 아동학대 예방 문구를 넣어 구매자가 아동학대의 심각성을 인지하고 신고에 동참할 수 있도록 한다. 관련 상품수도 늘려나갈 계획이다.

이와 함께 세븐일레븐은 점포 포스기(POS) 객면 화면에 아동학대 신고 및 예방 관련 안내문도 상시 게재하며 점포 출입문에도 아동학대 신고 포스터를 부착한다.

편의점 이마트24 역시 아동 학대 신고 포스터를 전국 매장 출입구에 부착하고, 카운터 옆 계산대 모니터를 통해 캠페인 이미지를 지속적으로 노출시킨다. 아동 학대에 대한 고객의 경각심을 불러일으키겠다는 취지다.

이마트24의 디지털 사이니지가 설치된 750여곳 매장의 경우 포스터 화면이 하루 총 100회 이상 송출될 예정이다. 또한 이마트24는 학대 피해 아동 발견 시 아동을 임시로 보호하고 관할 경찰서에 즉시 알리는 아동 안전 지킴이 역할도 수행할 계획이다.

우선희 세븐일레븐 상생담당매니저는 “편의점이 가진 촘촘한 사회적 인프라를 활용해 아동학대를 예방하고 보다 안전한 사회를 만드는데 보탬이 되고자 한다”며 “앞으로도 세븐일레븐의 상품 및 인프라를 적극 활용해 우리 사회에 실질적 도움이 되는 활동을 전개해 나갈 것”이라고 말했다.

이동호 이마트24 전략마케팅 팀장도 “이번 캠페인이 학대로 피해받는 아동을 조기 발견하고, 아동 학대를 예방하는 데 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 이마트24는 고객과 가장 가까운 유통채널이라는 접근성을 기반으로 사회의 공적 기능을 강화해 나가기 위해노력하겠다”고 말했다.

한편, 세븐일레븐은 이에 앞서 지난 12일부터 ‘아동권리보장원’과 함께 실종아동 찾기 캠페인 일환으로 베스트 도시락 5종 용기에 실종아동 5명의 사진과 인적사항 등의 정보가 담긴 스티커를 제작해 부착하고 있다. 그리고 지난 2009년부터 약 300여점의 아동안전지킴이집도 운영하고 있다.

이마트24 역시 지난 7월부터 경찰청과 실종아동찾기 캠페인을 진행 중이다. 경찰청에서 제공받은 총 35명의 실종 아동의 당시 사진과 현재 예측 사진, 인적사항, 가족들이 직접 남긴 메시지 등을 이마트24 매장 내 계산대와 디지털 사이니지를 통해 고객에게 알리고 있다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr