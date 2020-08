수행비서들 확진자와 접촉 확인돼…오늘 오후 검사 결과 나와

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 이용섭 광주광역시장과 김용집 광주시의회 의장, 장휘국 광주시교육감이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 검사를 받았다.

22일 광주시에 따르면 이날 오전 이용섭 시장, 김용십 시의장, 장휘국 교육감이 코로나19 검사를 받았다.

지난 17일 김대중컨벤션센터에서 열린 ‘김대중 민주인권평화 포럼’에서 수행비서들이 확진자와 접촉한 사실이 이날 확인돼 검사를 받은 것으로 알려졌다.

검사 결과는 이날 오후에 나올 예정이다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr