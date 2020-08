'빙하의 눈물' 작년 그린란드에서만 5300억t 사라졌다

"역대 최고 빠른 속도"…2003~2018년 평균 빙하 손실량의 2배

겨울철 빙하 생산이 여름철 손실보다 적어…해수면 상승 우려

[아시아경제 정현진 기자] 급격한 기후 변화로 인해 그린란드의 대륙빙하가 사상 최고 속도로 녹아내리고 있다. 지난해 그린란드에서 녹아 없어진 빙하 규모만 5320억t으로, 최근 16년간 평균 손실량의 2배 많은 양을 기록했다. 그린란드는 지구 온난화에 따른 영향이 다른 지역보다 커 '기후변화의 카나리아'로 불린다.

그린란드의 대륙빙하가 이처럼 빠르게 줄어든다는 것은 곧 지구 해수면이 급속도로 상승하고 있다는 것을 의미한다. 표면의 79%가 빙하로 둘러쌓여 있는 곳으로, 대륙빙하 규모는 남극에 이어 세계 두번째로 크다. 그린란드가 모두 녹으면 지구 해수면은 6미터까지 오르게 된다.

21일(현지시간) 일간 가디언 등에 따르면 독일 알프레드 베게너 연구소는 전날 과학저널 네이처 커뮤니케이션 지구&환경에 게재된 논문에서 위성사진 관측을 분석한 결과 그린란드 대륙빙하가 지난해 5320억t 녹은 것으로 나타났다. 종전 기록인 2012년 5110억t보다도 많다.



일반적으로 빙하가 가장 많이 녹는 때는 여름이다. 지난해에는 7월 한달에만 녹아내린 그린란드 대륙빙하 규모는 2230억t으로, 통계를 내기 시작한 2003년 이후 연 평균치인 2550억t과 비슷했다. 그린란드의 여름이 비정상적으로 추웠고 가을과 겨울에 강설량이 높아 빙하 손실량이 극히 적었던 2017년, 2018년과는 큰 차이를 보인 것이다.

논문을 작성한 인고 사스겐 알프레드 베게너 극지해양연구소 빙하학자는 "대륙빙하가 균형을 잃었을 뿐 아니라 해가 갈수록 더 많은 손실이 발생할 것이라는 것을 보여준다"고 우려했다. 특히 빙하가 녹아 발생하는 용해수가 아래에 단단한 얼음을 녹이는 데 영향을 줘 더 빠르게 녹는 현상이 벌어질 수 있다고 봤다.

문제는 여름에 녹는 얼음의 양이 겨울철 형성되는 얼음의 양보다 많다는 것이다. 대륙빙하는 겨울에 내린 눈이 녹지 않고 층을 쌓게 되면서 발생한다. 최근 이안 호와트 오하이오주립대 빙하학자를 비롯한 연구진들은 2018년까지 34년간 북극의 234개 빙하를 분석한 결과 그린란드의 연간 강설량이 여름철 녹아내리는 빙하 양을 보충할 수 없다는 점을 확인했다.

전문가들은 매해 그린란드에서 발생하는 용해수로 해수면이 1㎜ 가량 오르고 있으며, 지난해 그린란드에서 녹은 대륙빙하가 지구 해수면을 1.5㎜ 올렸을 것으로 분석했다. 덴마크 기후학자 마르틴 스텐델은 BBC방송에 융해수로 영국 전체를 덮을 수 있는 양이라고 분석했다. CNN방송은 21세기 말까지 해수면이 약 1m가량 상승할 수 있을 것으로 봤다.

이를 감안하면 그린란드의 변화는 해안도시에 대한 위협이 될 수 있다. 빙하가 녹으면서 지구의 바다 수위가 상승해 해안에 있는 삶의 터전이 수십년에 걸쳐 사라질 수 있기 때문이다. CNN은 플로리다를 비롯한 해안가에 위치한 미국 주와 영국 런던, 일본 도쿄, 중국 상하이, 홍콩, 인도 콜카타, 방글라데시 다카 등 해안가에 위치하거나 저지대 대도시들은 대비가 필요하다고 강조했다. 이에 방어를 하지 않으면 전 세계 약 3억명이 집을 잃을 수 있다고 봤다.

트윌라 문 국립빙설자료센터 빙하학자는 "우리가 기후변화에 대한 대응을 놓고 생각할 때 그린란드 대륙빙하를 어떻게 되돌릴 것인가 하는 것이 아니다"라면서 "얼마나 빠른 해수면 상승이 우리 사회와 인프라, 집, 군 기지 등에 영향을 줄 것인가 하는 것"이라고 언급했다.

