[아시아경제 이창환 기자] 충청남도 아산시 삼성디스플레이 사업장에 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진자가 발생해 공사 현장에서 작업이 중단됐다.

22일 업계에 따르면 이날 공장 8라인 설비 교체와 관련된 전기작업을 하던 삼성물산의 협력업체 직원 1명이 코로나 확진 판정을 받았다.

회사는 공사를 하던 직원 전체를 퇴근시키고 공사 현장을 폐쇄했다.

삼성디스플레이는 질병관리본부와 함께 방역 작업을 진행하고 관련 공사 현장은 일시 폐쇄했다. 확진자가 나온 공사 구간은 디스플레이 생산 라인과는 멀리 떨어져 있어 주요 생산 라인은 정상 가동 중이라고 회사측은 설명했다.

최근 코로나19가 전국적으로 확산되면서 삼성과 LG 등 주요 기업 현장에서도 확진자가 지속적으로 나오고 있다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr