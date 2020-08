[아시아경제 김봉주 인턴기자] 이병헌의 여동생 배우 이지안이 최근 근황을 전했다.

21일 지안은 자신의 인스타그램에 "남의 집 담벼락에 손도장 찍고 왔어용~~ㅋㅋㅋ"라는 글과 함께 근황을 담은 사진을 올렸다.

사진 속 이지안은 화사한 미모를 자랑하며 웃고 있다.

이지안은 "#화창한날 #성수동나들이 #담벼락그림 #손도장 #낙서 #신나죽음 #재밌당 #혼자놀기달인 #볼빨간사십대"라는 태그를 달며 한껏 신난 기분을 표현했다.

한편, 이지안은 최근 MBN 예능 프로그램 '우리가 다시 사랑할 수 있을까2'에 출연한 바 있다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr