[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 보성군 조사료 경영체 협의회는 수해 피해로 사료가 모두 물에 잠겨 소와 가축들이 굶어가고 있다는 소식을 듣고, 조사료 220t을 모아 구례군에 전달했다. 이번에 전달된 조사료 220t은 소 100마리가 6개월가량 먹을 수 있는 양이다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr