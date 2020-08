[아시아경제 이관주 기자] 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단 감염이 발생한 사랑제일교회에 대해 경찰과 방역당국이 21일 압수수색 영장 집행에 나섰다.

이날 오후 7시50분 현재 경찰과 질병관리본부 등 방역당국 관계자들이 서울 성북구 장위동 사랑제일교회 앞에서 압수수색을 위해 대기 중이다.

경찰 관계자는 "교회 측 변호인이 아직 오지 않아 대기하고 있다"고 설명했다. 방역당국 관계자도 "경찰이 사랑제일교회 압수수색에 나섰고, 역학조사관이 투입되는 역학조사는 밤 늦게 가능할 것 같다"고 밝혔다.

경찰은 교회 측 입회인이 도착하는 대로 압수수색 영장을 집행하고 방역당국과 함께 교인 명단 확보에 나설 방침이다.

