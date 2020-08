순천시 도사동 마중물보장협의체, 어려운 가정에 생필품 전달

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 도사동 마중물보장협의체(위원장 김동웅)는 지난 19일 복지사각지대 취약가구 3세대에 생활에 필요한 위문품을 전달했다.

이번에 전달한 생필품은 코로나19와 폭염을 건강하게 이겨내기 위한 쌀, 화장지, 라면 등으로 이뤄졌으며 마중물보장협의체 위원들은 방문한 세대에 생필품을 전달하면서 생활고충도 살폈다.

그동안 도사동 마중물보장협의체에서는 매월 복지사각지대에 있는 어려운 가정을 방문해 생필품을 전달하고 콘센트 교체 등 간단한 집수리와 집안정리를 해주는 등 활발한 활동을 해오고 있다.

김동웅 위원장은 “요즘 코로나19로 정신적, 육체적으로 더 힘들어하는 취약가정에 조금이나마 도움이 될 수 있는 마중물보장협의체가 되겠다는 새로운 다짐을 가져본다”라고 말했다.

도사동 관계자는“복지사각지대 취약가구를 살펴주신데 대해 감사하고, 행정에서도 따뜻한 도사동을 만들기 위해 더 힘쓰겠다.”라고 전했다.

