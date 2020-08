광양시, 광양읍 2차 주민공모사업 참여자 모집

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 광양시는 ‘광양읍 2차 주민공모사업’ 참여자를 오는 9월 1일까지 모집한다고 밝혔다.

광양읍 도시재생 2차 주민공모사업은 광양읍 지역 활성화를 위해 아이디어를 제안하고 직접 실행하는 사업으로 ‘지역주민과 함께하는 프로그램 기획·운영’과 ‘지역 환경개선과 활성화’를 주제로 진행한다.

공모대상은 광양읍에 거주하는 주민 1인을 포함한 3인 이상 팀으로 팀당 1개 사업만 지원 가능하며, 최대 300만 원을 지원한다.

신청에 필요한 서류와 접수방법 등은 광양시청 홈페이지 고시·공고란에서 확인할 수 있으며, 1차 서면평가와 2차 발표평가를 거쳐 오는 9월 9일 최종 발표할 예정이다.

시는 코로나19 확산방지를 위해 9월 1일까지 사전상담을 진행하고, 공모사업 신청자와 참여 희망자를 대상으로 공모사업 안내와 사업계획서 작성 방법 등을 컨설팅한다.

사전상담에 관한 문의와 신청은 주민공모사업지원팀에서 가능하다.

권회상 도시재생과장은 “광양읍 2차 주민공모사업을 통해 광양시 주민의 도시재생사업에 대한 이해와 주민 간 교류가 한층 심화 되길 바란다”고 말했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr