[아시아경제 영남취재본부 강우권 기자] 김해시복지재단 동부노인종합복지관은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태가 장기화됨에 따라 취약계층에 마스크와 손소독제 나눔 행사를 실시한다고 21일 밝혔다.

앞서 낙원공원묘원은 마스크 5000장과 손소독제 100개 등 약 200만원 상당의 방역물품을 김해시동부노인종합복지관에 후원했다. 낙원공원묘원은 독거노인 세대에 매년 연간 360만원 상당 결연지원금을 후원하는 등 사회공헌을 실천하고 있는 지역업체다.

김해시복지재단 허만원 대표이사는 "지역에 봉사하는 후원업체와 연계해 앞으로도 지속적으로 지역 어르신들과 소외된 이웃들을 위해 나눔 활동을 수행하겠다"고 했다.

영남취재본부 강우권 기자 kwg1050@asiae.co.kr