취임 7주년 박용만 대한상의 회장 "내 평가는 자네들이"

SNS에 축하 '감사 인증샷'

임기 내년 3월까지

[아시아경제 이동우 기자] 취임 7주년을 맞은 박용만 대한상의 회장이 직원들의 축하에 '감사 인증샷'을 남겼다.

박용만 회장은 21일 페이스북을 통해 사무실에서 꽃바구니와 케이크 앞에서 활짝 웃는 모습을 공개했다. 이날 상의 직원들은 박 회장의 취임 7주년을 축하하기 위해 이벤트를 준비했다.

박 회장은 "빵 배달 하고 바로 이어서 급식소 구호품 포장 작업을 하느라 작업복 입은 채로 상의 사무실에 왔는데 취임 7주년이라고 꽃과 케이크를 들고 임원들이 들이닥쳤다"고 상황을 설명했다.

앞서 박 회장은 이날 오전 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 재확산으로 급식이 어려워진 종로의 쪽방촌을 찾아 빵 배달 등 봉사활동을 했다.

박 회장은 지난 7년에 대한 소회를 묻는 질문에는 "답은 하나밖에 없었다"며 '내가 돌아봐야 뭐 하나? 자네가 돌아보고 말해줘'라고 답했다고 덧붙였다.

박용만 회장은 2013년 8월 손경식 회장의 후임으로 상의 회장에 취임해 1년 반의 잔여 임기를 수행한 뒤 2015년 3월 만장일치로 제22대 회장에 추대됐다. 2018년 3월 연임에 성공하며 현재까지 만 7년째 회장 자리를 지키고 있다.

박 회장은 임기는 내년 3월까지며 한 차례만 연임이 가능한 규정상 임기에 맞춰 내년 퇴임한다.

