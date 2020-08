"여대 단톡방서 남자 목욕탕 CCTV 공유"…경찰, 내사 계획

[아시아경제 정동훈 기자] 여대생들이 참여하는 단체 카카오톡 대화방(단톡방)에서 남자 목욕탕 폐쇄회로(CC) TV 화면과 영상 등이 공유됐다는 신고가 경찰에 접수됐다.

21일 경찰청에 따르면 경찰은 최근 사이버범죄 상담시스템(eCRM)을 통해 이 같은 신고를 접수했다.

이날 오전 극우 성향 커뮤니티사이트인 일간베스트(일베) 등에는 '남자 목욕탕 CCTV 영상 공유한 여대 단톡방'이라는 제목으로 단톡방 대화 내용 화면을 캡처한 게시물이 올라왔다.

이 게시물에 따르면 대화방 참여자 한명이 "애비(아버지)가 뭐 가져오라고 시켜서 관리실에 들어갔더니 구석진 모니터에 덩그러니 있었음"이라며 남자 목욕탕 내 CCTV 화면을 찍은 사진들을 올렸다. 해당 대화방 참가자들은 해당사진에 대해 성희롱성 발언을 이어갔다. 해당 대화방 참가자들의 대화명은 모두 모자이크 처리됐다.

경찰청은 해당 건과 관련해 신고자의 주소지를 파악해 관할 경찰서로 내사를 지시할 것으로 알려졌다.

정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr