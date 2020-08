[신간안내]'다시, 광장'·'요즘 직장 생존법' 外

◆다시, 광장= 세 친구의 발자취를 따라 혼란한 시대상을 조명한 소설. 시발점은 대학에 막 입학한 1984년이다. 캠퍼스의 낭만은 기대할 수 없다. 격동하는 시대의 물결을 헤가르기 바쁘다. 박종철ㆍ이한열 열사의 희생, 김기설 열사 분신자살, 강기훈 유서 대필 조작 사건…. 숱한 좌절 위에서 희망을 외치며 세상을 움직이는 힘이 무엇인지 이야기한다.(최강문 지음/빈빈책방)

◆요즘 직장 생존법= 직장생활을 영리하게 하는 방법을 소개한다. 연차별로 문제의 종류와 해결책을 달리한다. 지향점은 삶과 일의 균형. 업무를 적당히 해내면서 자기도 챙길 수 있어야 한다고 강조한다. "회사 수뇌부는 다음 목적지를 어디로 해야 좋을지 준비한다. 그렇다면 우리는 어떤 준비를 해야 할까?"(M과장 지음/흐름출판)

◆투자의 태도= 저자는 투자를 '깨지지 않는 길을 찾는 게임'이라고 정의한다. 돈 버는 방법보다 실수 피하는 방법을 배우는 게 훨씬 더 어렵다며 생각의 전환부터 요구한다. 성공한 투자자들의 성향을 한데 모은 실질적인 투자 전략이다. "투자의 태도가 달라지면 성공 투자자의 반열에 들어가는 건 시간의 문제일 뿐이다."(곽상준 지음/위너스북)

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr