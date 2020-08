인천도시공사, '더샵 부평 공공지원민간임대' 내달 중산층에 공급

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천도시공사는 수도권 최초 공공지원민간임대 연계형 정비사업인 '더샵 부평 공공지원민간임대' 아파트를 다음 달 중산층에 공급한다.

21일 공사에 따르면 총 5678가구의 더샵 부평은 단일 단지로는 인천 최대 규모로, 토지등소유자와 세입자 물량을 제외한 일반 물량 3578가구에 대해 중산층을 대상으로 한 임차인 모집을 다음 달 10일 공고한다.

모집은 '이지스 제151호 전문투자형 사모부동산투자유한회사'가 맡는다. 11일에는 부평구 열우물로 164에 견본주택을 선보일 예정이다.

부평구 십정동 216번지 일원에 조성되는 더샵 부평 정비사업은 2009년 주거환경개선사업시행인가 이후 사업성 부족 등의 이유로 장기간 사업이 중단됐다가 2015년 새로운 사업시행자로 인천도시공사가 참여하면서 재개됐다.

도시공사는 사업방식을 관리처분방식으로 변경해 사업성을 개선하고, 미분양 리스크 해소를 위해 공공지원민간임대주택과 연계해 사업 정상화를 위한 발판을 마련했다.

또 '이지스 제151호 전문투자형 사모부동산투자유한회사'와 부동산매매계약을 체결해 일반 물량 3578가구를 매각하는 등 자금조달의 불확실성을 제거하고 사업추진 동력을 확보했다.

도시공사는 원주민인 토지등소유자에게 1550가구를 공급하고, 사업구역 내 세입자를 대상으로 공공임대주택 550가구(분양전환공공임대 250가구, 영구임대 300가구)를 내년 하반기에 공급할 계획이다. 도로 열우물로 외 이규보로를 확장하고 어린이공원을 추가 확보해 주변 정주환경도 개선한다.

인천도시공사 관계자 "최근 급격하게 변화하는 부동산 시장 상황에서 중산층 주거 안정에 기여할 것"이라며 "아파트 건설공사는 현재 공사 진도율이 36%로, 2022년 5월 입주를 예정으로 순조롭게 진행 중이다"고 밝혔다.

