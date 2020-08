윤종규 KB금융 회장, MZ세대와 온라인 소통 두 번째 시간

실시간 유튜브 채팅과 화상대화로 진행

[아시아경제 박선미 기자] 윤종규 KB금융그룹 회장이 MZ세대(1980년대 초반~2000년대 초반 출생자) 직원들과 유튜브 생중계를 통해 격의 없는 대화와 이야기를 나누는 ‘e-소통라이브’ 두 번째 시간을 가졌다.

21일 KB금융에 따르면 윤 회장의 MZ세대 소통 활동은 지난 12일에 이어 이번이 두 번째다. 윤 회장은 대형 스크린이 마련된 여의도본점에서 직원들을 마주 했으며, 제주도를 비롯한 전국 각지에 있는 직원들이 자유로운 장소에서 소통에 참여했다.

행사는 뇌구조 모양의 이미지에 MZ세대 직원들의 주요 관심사를 채워가는 방식으로 진행됐다. 육아·외국어학습·재테크·결혼·워라밸 등 MZ세대의 진솔한 경험담과 이야기들로 채워졌다.

한 참가자가 워킹맘의 고충을 털어놓자 윤 회장은 “예전보다 많이 나아지긴 했지만 여전히 워킹맘에 대한 사회적 배려와 제도적 지원이 부족한 것이 사실"이라며 "KB금융도 준공예정인 여의도 신사옥에 보육시설을 설치할 예정이고 워킹맘을 배려하는 기업문화를 바탕으로 제도적 지원도 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.

KB금융 관계자는 “그룹 내 수평적이고 창의적인 기업문화 확산을 위해 앞으로도 ‘경영진·직원·세대·직무·성별’ 등을 뛰어넘어 서로를 이해하고 포용할 수 있는 소통 활동에 앞장서겠다”고 말했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr