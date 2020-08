홈클리닝 서비스 청소연구소, 100% 당첨 경품이벤트

코로나19 관련 청소 매니저 위생 강화 및 무료 살균 소독 서비스 실시

[아시아경제 김철현 기자] 홈클리닝 서비스 '청소연구소'를 운영하는 생활연구소(대표 연현주)는 친구를 초대하면 추첨을 통해 애플 아이패드와 다이슨 헤어드라이어 등을 선물로 증정하는 이벤트를 실시한다고 21일 밝혔다.

청소연구소는 고객들이 SNS에 친구 초대 링크를 공유하고 이를 통해 지인들이 앱 접속시 선물카드를 제공, 즉시 추첨을 통해 ▲애플 아이패드 프로 4세대, 1명 ▲다이슨 헤어드라이어, 3명 ▲베스킨라빈스싱글레귤러, 2500명 ▲청소연구소 최대 1만원 쿠폰 참가자 전원에게 증정할 예정이다.

이와 함께 청소연구소는 페이스북, 인스타그램, 트위터 등의 SNS를 비롯해 포털 카페, 블로그에 서비스 이용 후기를 남기는 고객 모두에게 스타벅스 커피 기프티콘을 증정하고 있으며 매주 추첨을 통해 청소연구소 무료 이용권을 제공하는 이벤트를 진행하고 있다.

또한 청소연구소는 코로나19 대응을 위해 핫라인을 개설해 청소매니저들의 동선 및 건강 상태를 수시로 체크하고 보다 엄격한 위생 기준으로 서비스 강화에 나섰다. 이와 함께 청소연구소를 이용하는 고객 가정 무료 살균 소독 서비스도 실시 중이다.

