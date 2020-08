한화시스템, 차세대 레이더 기술개발 위해 한국전자파학회와 MOU

[아시아경제 이기민 기자] 한화시스템 한화시스템 272210 | 코스피 증권정보 현재가 9,880 전일대비 250 등락률 +2.60% 거래량 498,957 전일가 9,630 2020.08.21 09:42 장중(20분지연) 관련기사 [장마감 분석]외국인·기관 순매매 비중 높은 종목 한화시스템, 2분기 영업이익 182억원…전년동기대비 22%↓‘국산 전투기의 눈' AESA 레이더 나왔다 close 이 차세대 레이더 기술과 성능 개발을 위해 한국전자파학회와 힘을 합쳤다.

한화시스템은 최근 한국전자파학회와 '전자파 기술을 활용한 레이더 기술 공동연구'를 위한 양해각서(MOU)를 갱신했다고 밝혔다.

이번 양해각서 갱신은 능동형다기능 레이더 기술을 비롯해 ▲전자파 해석을 통한 다기능 레이더(MFR) 시스템 성능 분석, ▲레이더 센서간 상호간섭 및 레이더 반사면적(RCS, Radar Cross Section) 개선 ▲영상 레이더 연구 등 협력 범위를 레이더 전반 영역으로 대폭 확대하는 것을 골자로 한다.

앞서 한화시스템과 한국전자파학회는 2017년 MOU를 맺고 능동형다기능 레이더 기술 환경 분석 및 공동연구에 집중했다. 양 기관 매년 2~3회 이상의 연구교류회와 학회측의 연 2회 공식학술대회를 진행하고 있다.

최근 학회의 영문지 JEES(Journal of Electromagnetic Engineering and Science)는 국제 과학기술 논문 인용 색인 확장판(SCIE)에 등재되는 등 국제 학술계에도 성과를 인정받고 있다.

김연철 한화시스템 대표 이사는 “한화시스템과 한국전자파학회의 상호협력을 통해 레이더 탐지기술 성능을 비약적으로 높일 수 있을 것”이라며 “한화시스템은 전자파를 활용한 고도의 기술인 레이더 분야에서 수출경쟁력을 확보하고, 4차 산업혁명시대 방위산업 발전에도 기여해나가겠다”라고 말했다.

민경식 한국전자파학회 회장은 “양 기관의 지속적인 교류활동이 최신 레이더 연구에서 큰 결실을 맺고 있는 바, 향후에도 지속적이고 긴밀한 협력을 하여 관련 학문과 해당 산업 발전에 큰 기여를 할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr