케라시스, '내추럴 레시피' 출시

생활뷰티기업 애경산업 (대표 임재영)의 프리미엄 헤어케어 브랜드 케라시스에서 자연유래 오일 성분을 담아 두피부터 모발까지 부드럽게 관리할 수 있는 '내추럴 레시피'를 출시했다.

이번 신제품은 자연유래 오일 성분을 함유해 잦은 스타일링과 외부환경으로부터 손상된 모발에 영양을 주고, 푸석한 모발에 오일 코팅을 더해 건강하고 윤기나는 모발로 관리할 수 있도록 도와준다.

특히 케라시스 내추럴 레시피는 pH약산성 처방과 풍성한 거품으로 두피와 모발을 부드럽게 관리해주는 것이 특징이다.

케라시스 내추럴 레시피는 헤어 타입별 맞춤 자연유래 오일 성분을 함유해 개인의 두피 및 모발 상태에 따라 선택해 사용할 수 있도록 △갈라지고 엉키는 손상 모발을 위한 ‘아르간 오일 샴푸&컨디셔너’ △수분감이 없어 부스스한 건조 모발을 위한 ‘코코넛 오일 샴푸&컨디셔너’ △각질과 유분으로 기름지고 답답한 지성 두피를 위한 ‘티트리 오일 샴푸’ 등으로 구성됐다.

케라시스 아르간 오일 샴푸&컨디셔너는 올리브 오일보다 비타민E를 2배 이상 함유한 ‘아르간 오일’을 담아 갈라지고 엉키는 손상 모발에 영양과 보습을 도와준다. 또한 코튼 플라워, 화이트 머스크 향을 담은 ‘프레쉬 파우더리 향’으로 포근하고 기분좋은 관리가 가능하다.

케라시스 코코넛 오일 샴푸&컨디셔너는 보습력이 뛰어난 ‘코코넛 오일’을 담아 부스스하고 건조한 모발에 수분을 더해주며 네롤리, 파파야 플라워, 피치향을 담은 ‘워터리 플라워 향’으로 부드럽고 편안한 관리가 가능하다.

케라시스 티트리 오일 샴푸는 지성 두피를 위한 샴푸로 ‘티트리 오일 성분’을 함유해 유분으로 답답한 두피를 깨끗하고 시원하게 관리해주며 높은 보습력으로 손상 모발 관리에도 도움을 준다. 또한 실리콘, 파라벤, 미네랄오일 등 5가지 걱정성분을 무첨가해 민감한 두피도 부담없이 사용 가능하며 클로버, 베르가못 향을 담은 ‘오키드 그린 플로럴 향’으로 샴푸 시 상쾌하고 편안한 기분을 느낄 수 있다.

케라시스 관계자는 “더운 여름철에는 피지를 케어하여 두피 상태를 청결하게 만들어주는 것이 중요하다”며 “특히 케라시스 티트리 오일 샴푸는 깨끗한 두피 관리는 물론 모발까지 케어해 무더운 여름철에 사용하기 좋은 제품이다”라고 말했다.

