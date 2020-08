[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 지난 15일 서울에서 열린 광화문 집회에 참석한 대전시민 1명이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

21일 대전시에 따르면 추가 확진자는 동구 삼성동에 거주하는 60대 남성(#188)으로 광화문 집회에 다녀온 후 무증상으로 코로나19 진단검사를 받은 후 확진 판정됐다.

대전에선 이 남성을 포함해 총 7명(#175~179·#184·#188)이 광화문 집회 참가 후 확진 판정을 받았다.

