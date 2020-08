[아시아경제 온라인이슈팀] 모델 연하나가 비현실적인 인형 미모를 자랑했다.

최근 연하나는 인스타그램에 사진 한 장을 게재했다.

사진 속 연하나는 원피스를 입고 양손으로 긴 생머리를 쓸어 올린 채 앉아 있다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr